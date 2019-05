Stembusgang op volle toeren, alles verloopt vlot Nele Dooms

26 mei 2019

12u33 2

Ook in Dendermonde draait momenteel de stembusgang op volle toeren. In de stad zijn in totaal acht stembureaus geopend. Dat is er één meer dan voorbije jaren om het toegenomen aantal kiezers de baas te kunnen. Voor het eerst konden inwoners niet in het Atheneum terecht om te stemmen, maar moesten ze naar de Ros Beiaardzaal in het stadhuis. Ook in woonzorgcentrum Aymonshof werd voor de allereerste keer een kiesbureau geopend, net als in de sporthal van Appels. Tot nu toe verloopt alles vlot. Hier en daar is het wat langer aanschuiven en lopen de wachttijden wat op, maar er zijn geen onoverkomelijke problemen. Het is nu afwachten tot de late namiddag en avond om te weten hoe de streekgenoten op de verschillende lijsten het gaan doen.