Steenweg van Aalst krijgt nieuwe nutsleidingen: verkeershinder verwacht Nele Dooms

08 september 2020

14u24 0 Dendermonde Er zullen de komende weken werken plaatsvinden op de Steenweg van Aalst in Dendermonde. Dat zal voor verkeershinder zorgen.

In opdracht van Fluvius zal een aannemer nutsleidingen aanleggen in de Steenweg van Aalst, ter hoogte van huisnummer 110. De werken worden voorzien van woensdag 9 september tot en met 30 september. Hierdoor zal de breedte van de weg niet volledig benut kunnen worden door het verkeer. Chauffeurs zullen beurtelings langs de werfzone moeten rijden. Dat wordt geregeld aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. Er geldt ook een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Het voet- en fietspad blijven wel altijd toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners hebben steeds een veilige toegang tot hun woningen.