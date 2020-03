Steeds meer applaus voor de helden van de zorg Nele Dooms

20 maart 2020

08u00 28 Dendermonde Overal in Vlaanderen klinkt steeds meer applaus elke avond klokslag 20 uur. Ook in Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout laten inwoners zich horen. In heel wat straten klonk donderdagavond luid applaus, werden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen.

Mensen bedanken hiermee alle helden uit de zorg: van huisartsen, verpleegkundigen tot laboranten en poetsploegen. De actie om de zorgverleners in deze coronacrisis een hart onder de riem te steken groeit elke dag.

Vrijdag komt daar nog een actie bij, om om 12 uur ‘s middags een wit laken of handdoek uit het raam te hangen en te applaudisseren vanuit ramen, deuren en vanop balkons. Ook deze actie #mercievanuitmijnkot is bedoeld om zorgverleners te bedanken, maar ook de vele vrijwilligers, postbodes, winkeliers, huisvuilmannen en iedereen die ons door deze moeilijke coronatijden helpt, een hart onder de riem te steken. Doen jullie in Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout massaal mee? Ze verdienen het!