Stedelijke Musea zoeken lokale kunstwerken rond Ros Beiaard Nele Dooms

18 december 2019

De Stedelijke Musea van Dendermonde zijn op zoek naar lokale kunstwerken rond het Ros Beiaard. In het kader van de Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020 zal er in de bibliotheek van Dendermonde immers een tentoonstelling rond dit thema plaatsvinden. Het initiatief is voorzien van maart tot en met mei 2020. In deze tentoonstelling is er ook plaats voor een wisseltentoonstelling met lokale kunstwerken over het Ros Beiaard. “Wij willen iedere kunstenaar of creatieveling de kans geven om hier deel van uit te maken”, klinkt het. “Daarom doen we een oproep naar iedereen in Dendermonde die geschikte werken heeft.” Wie geïnteresseerd is, kan maximum drie kunstwerken indienen. Dat kan door er een foto van te nemen en dat te mailen naar cultuurloket@dendermonde.be. Kandidaten moeten dat voor 31 januari doen. Een vakjury zal vervolgens een keuze maken uit de inzendingen.