Stedelijke Musea zoeken eigentijdse majorettes voor Rosse Buurten-stoet

07 november 2019

De Stedelijke Musea van Dendermonde en Cultuurcentrum Belgica zijn op zoek naar een twintigtal “lokale performers” uit de regio Dendermonde, die de rol van eigentijdse majorette kunnen vertolken. Voor hen wordt een opleiding met een professionele danscoach georganiseerd. Het resultaat kunnen ze tonen tijdens de Rosse Buurten-parade op zondag 26 april, een maand voor de Ros Beiaardommegang. Rosse Buurten is een stoet vanuit de verschillende Dendermondse deelgemeenten, waarbij elke wijk haar eigen folklore in de kijker zet als één grote ode aan de Ros Beiaardommegang. Daar willen de organisatoren ook een “Rosse Majo Corps” bij. Voor kandidaten is ervaring niet vereist, een portie goesting wel. “Wie zich geroepen voelt om met een diverse groep vanuit beweging een creatief proces aan te gaan, te experimenteren en op te treden als eigentijdse majorette in een grandioze optocht, moet zich snel inschrijven”, klinkt het. “Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geslacht of achtergrond.” Vanaf februari 2020 worden acht vormingssessies van drie uur voorzien, telkens op maandagavond en begeleid door danscoach Fanny Vandesande. De lessen vinden plaats in zaal Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Deelnemen kost 8 euro. Info en inschrijvingen: info@ccbelgica.be