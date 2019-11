Stedelijke Musea tonen documentaire rond beter omspringen met landschap en ruimte Nele Dooms

01 november 2019

11u53 0

De Stedelijke Musea van Dendermonde organiseren, in samenwerking met de dienst Leefmilieu en Vormingplus, een filmvoorstelling rond “Plannen voor plaats”. De Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck en regisseur Nic Balthazar nemen de toeschouwers in een documentaire mee op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. “Door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, rijden we ons vast in de file en zijn er problemen met de waterhuishouding”, stellen ze. “Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het beter kan. Door de juiste inzet van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp kan een nieuw ruimtelijk model ontstaan dat winsten oplevert voor iedereen.” Na de film kunnen de aanwezigen zelf ideeën en bedenkingen kwijt. De filmvoorstelling vindt plaats op woensdag 6 november, om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Cultuurcentrum Belgica, Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 5 euro. Info en reservatie: musea@dendermonde.be.