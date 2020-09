Stedelijke Musea pakken uit met nieuwe fietstocht: op ontdekkingstocht door Rosse Buurten Nele Dooms

14 september 2020

16u48 0 Dendermonde De Stedelijke Musea van Dendermonde hebben een “Rosse Buurten-toer” ontworpen. Die neemt de fietsers mee langs deelgemeenten en wijken met een belangrijke feesttraditie. “Verwacht je aan een fietstocht met hier en daar een hoekje af”, klinkt het.

Het Rosse Buurten-project in Dendermonde werd in het leven geroepen in het kader van de Tos Beiaardommegang. Als opwarmer voor dat gebeuren zouden inwoners en verenigingen uit alle deelgemeenten hun folklore in de verf zetten en samen een grote optocht uitwerken. Net als de Ros Beiaardommegang zelf werd ook de Rosse Buurten-stoet door het coronavirus een jaar uitgesteld. Toch worden in afwachting daarvan nog verschillende initiatieven uitgezet om de dynamiek die de voorbereidingen teweeg brachten warm te houden.

Ook de nieuwe fietstocht is daar het resultaat van. De focus hiervan ligt op feesttradities die sterk lokaal gebonden zijn en hun cultureel erfgoed voortbrachten. Niet alleen blikt de toer terug op het verleden. Er wordt ook stilgestaan bij de huidige Rosse Buurtenstoet.

De toer start aan het Museum voor Volkskunde op het Begijnhof en duurt twee uur. Eindigen gebeurt op de Grote Markt. Onderweg zijn er 21 stopplaatsen, waar telkens tal van informatie in de vorm van unieke foto’s, video’s en geluidsbestanden te ontdekken valt.

De toer is beschikbaar via de Erfgoedapp, eenvoudig en gratis te downloaden via Google Play en App Store. Info: 052/21.30.18 of via musea@dendermonde.be.