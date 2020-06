Staycation door corona? In deze acht straten kunnen kinderen zorgeloos buiten spelen deze zomer Nele Dooms

11 juni 2020

16u48 20 Dendermonde Deze zomer, waarin staycation allicht het modewoord wordt, zullen in Dendermonde wel een heleboel kinderen de kans krijgen om zorgeloos op straat te spelen. De gemeenteraad keurde voor acht straten het verzoek van de bewoners om er een speelstraat van te maken goed.

Een speelstraat is een straat die op bepaalde dagen en tijdens bepaalde uren van de zomervakantie afgesloten wordt voor het verkeer. Kinderen zijn er dan baas om te spelen. Bewoners mogen er met de wagen alleen stapvoets in en moeten de spelende kinderen altijd voorrang geven. Elk jaar doet de stad een oproep naar inwoners die van hun straat graag een speelstraat maken. “We zien dat de speelstraten een echte traditie geworden zijn in Dendermonde”, zegt schepen van Jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Want ook nu kwamen er weer een aantal aanvragen binnen.”

De acht geselecteerde speelstraten bevinden zich over het hele grondgebied van Dendermonde. Het gaat om de Veldstraat, de Bankveldstraat, de Sint-Apolloniastraat, het Vandemeulebrouckeplein, de Tuinlaan, de Achthoek, de Sleutelbloemlaan en de Zijpestraat. Op momenten dat deze straten zijn afgesloten om te spelen, geldt er ook een parkeerverbod.

Dat de stad inzet op speelstraten is een bewuste keuze. “In vakantieperiodes is de vraag naar ruimte om te spelen en sociale contacten in de straat groot”, zegt schepen Cleemput. “Speelstraten geven kinderen, jongeren maar ook de volwassen bewoners meer ruimte. De straat wordt opnieuw een ontmoetingsplaats waar kinderen kunnen spelen en volwassenen elkaar ontmoeten. Speelstraten zijn gewoon erg gezellig, leuk en veilig voor iedereen.”