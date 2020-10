Status quo voor coronacijfers: patiënt AZ Sint-Blasius naar huis, nieuwe opgenomen Nele Dooms

09 oktober 2020

15u38 0 Dendermonde Er doet zich een status quo voor in de coronacijfers van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius. Er diende zich wel een extra patiënt aan, maar een andere mocht naar huis.

Er verblijven momenteel acht patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Zij liggen op een gewone kamer op de aparte Covid-afdeling van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn momenteel geen coronapatiënten opgenomen. Het ziekenhuis telt wel één “verdachte” patiënt. Dat is iemand die symptomen van een mogelijke Covid-besmetting vertoont, maar waarvan de testresultaten nog niet gekend zijn. De voorbije 24 uur mocht één patiënt het ziekenhuis verlaten omdat hij voldoende hersteld was.

Momenteel verkeert het AZ Sint-Blasius nog altijd in “fase 0". Dat houdt een minimale bezetting van het aantal bedden voor coronapatiënten in. De geïsoleerde kamers bevinden zich op de gang van de longafdeling. Een volledig gang als Covid-afdeling wordt pas ingericht als er ook een toename van het aantal coronapatiënten op Intensieve Zorgen is. Voorlopig neemt het Dendermondse ziekenhuis dus geen actie om uit te breiden, want op Intensieve Zorgen zijn er geen opnames en die situatie lijkt niet meteen aanzienlijk te veranderen. Op het hoogtepunt tijdens de eerste golf in de coronacrisis waren in AZ Sint-Blasius drie gangen volledig als aparte Covid-afdelingen ingericht.