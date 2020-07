Stationsplein zondag verzamelplaats voor oldtimers Nele Dooms

14 juli 2020

15u13 0 Dendermonde Het Stationsplein van Dendermonde wordt aanstaande zondag 19 juli verzamelplaats van oldtimers. De Old- & Youngtimerclub ACA Denderstreek laat er haar zomerrit vertrekken en aankomen.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn ook rondritten van oldtimers weer mogelijk. De Old- & Youngtimerclub ACA Denderstreek, die regelmatig rondritten voor oldtimers organiseert, kan daardoor haar tweede editie van de Zomerrit laten doorgaan. “Het moet een rondrit in een gemoedelijke en amicale sfeer worden, met als enig doel wat plezier beleven worden”, klinkt het bij de organisatoren.

Start en aankomst zijn voorzien aan The American Poolbar aan het Stationsplein. Tussendoor leggen de oldtimer wagens en motorfietsen een parcours door de ruime regio af langs landelijke, rustige wegen, aan de hand van een roadbook. Ze vertrekken rond de middag en in de vooravond worden de pareltjes terug aan het station verwacht. Wie zijn ogen de kost wil geven, is welkom.