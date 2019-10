Stationsgebouw blijft nog minstens vijf jaar voort vervallen: “Ongehoord! Spoorwegen organiseren eigenhandig verkrotting in een dorpscentrum” Nele Dooms

24 oktober 2019

14u55 3 Dendermonde Het stationsgebouw in Schoonaarde zal nog minstens vijf jaar langer blijven vervallen. Dat is schepen en volksvertegenwoordiger Tomas Roggeman (N-VA) van Dendermonde te weten gekomen na een vraag aan de minister. “Totaal ongehoord”, haalt hij uit. “De Spoorwegen organiseren zo eigenhandig verkrotting in een dorpscentrum.”

Het stationsgebouw van Schoonaarde dateert uit de jaren 1879-1880, ligt op één van de oudste spoorlijnen van ons land en vertoont de typische karakteristieken van een landelijk stationsgebouw uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Het station zelf en de omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht en monument. Het complex met lokettenhal werd evenwel verzegeld in 2004 en sindsdien is het ontoegankelijk voor publiek. Het gebouw biedt enkel nog onderdak aan enkele seininstallaties van Infrabel. Voor de rest treedt al ruim vijftien jaar verloedering en verkrotting op.

Stad kan niets doen

In Dendermonde ziet de stad het met lede ogen aan. Veel kan het stadsbestuur niet doen, want het gebouw is eigendom van de Spoorwegen. “Ondertussen is het verval helemaal compleet”, zegt een geërgerde schepen Tomas Roggeman. “Het gebouw ziet er niet meer uit en een zijdak is zelfs ingestort. Hoog tijd dus dat NMBS en Infrabel in actie schieten, maar het ziet er jammer genoeg niet naar uit dat dit effectief zal gebeuren.”

Roggeman baseert zich daarvoor op het antwoord van de minister, nadat hij die een parlementaire vraag stelde. Daaruit blijkt dat er met het stationsgebouw al minstens de komende vijf jaar niets zal gebeuren. Tot 2023 blijft het onaangeroerd. “Het is onvoorstelbaar dat dit gebouw, overigens een beschermd monument, minstens 19 jaar zal moeten leegstaan voor er iets gebeurt”, stelt Roggeman. “In het verleden lieten Infrabel en NMBS al eens weten dat het station onverkoopbaar zou zijn tot 2018. Nu doen ze er nog eens minstens vijf jaar bij.”

Totaal onaanvaardbaar

Voor Roggeman is deze situatie ‘totaal onaanvaardbaar’. “Als de spoorbedrijven hier niet meer willen investeren, is dat spijtig”, zegt hij. “Maar dan moeten ze hun eigendom ofwel verkopen ofwel onderhouden. Nu organiseren ze eigenhandig verkrotting in een dorpscentrum. In een beschermd monument nota bene. Dat moet je als particulier ook niet proberen. Ik zal deze situatie in Brussel dan ook blijven aankaarten en opkomen tegen deze verloedering.”

Dat het nog vijf jaar moet duren vooraleer er iets zou gebeuren met het gebouw, heeft volgens de minister alles te maken met machines van Infrabel die nog in het gebouw dienst doen. Die zouden pas ten vroegste 2023 weg kunnen. In afwachting van ingrepen aan het stationsgebouw in een verre toekomst, neemt het stadsbestuur van Dendermonde wel al de parking aan het station onder handen. Die wordt volledig heraangelegd. Deze werken starten binnen enkele weken.