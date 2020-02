Station krijgt nieuwe overdekte fietsenstalling Nele Dooms

12 februari 2020

13u51 0 Dendermonde Aan het station van Oudegem komt een nieuwe, overdekte fietsenstalling. Die wordt begin maart geplaatst. Er zullen honderd fietsen kunnen staan. Pendelaars hebben dus binnenkort eindelijk weer meer comfort voorhanden.

Er werd de voorbije maanden al wel wat gemord over de situatie aan het station van Oudegem. De omgeving daar werd ook betrokken bij de werken voor een veiligere verkeersomgeving van papierfabriek VPK vlakbij. Dat zorgde voor een herinrichting van het kruispunt aan het station en daarvoor werd de bestaande fietsenstalling afgebroken. In afwachting van een nieuwe, moesten pendelaars zich behelpen met een tijdelijke, niet overdekte fietsenstalling. Een handdoek bij regenweer om zadels droog te maken was de voorbije maanden alvast geen overbodige luxe.

Maar beterschap is in zicht. Dat heeft schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) vernomen bij de NMBS. “Een nieuwe overdekte fietsenstalling zal op 9 maart geplaatst worden”, zegt hij. “Naast plaats voor 100 fietsen is er ook ruimte voor een tiental bromfietsen. De plaatsing zal ongeveer één week duren. Mooi dat tegen de start van de lente een nieuwe fietsenstalling een feit zal zijn.”