Startschot voor wegen- en rioleringsproject Zeelsebaan Nele Dooms

12 juni 2020

17u44 0 Grembergen Aanstaande maandag 15 juni wordt het definitieve startschot gegeven voor het wegenis- en rioleringsdossier van de Zeelsebaan in Grembergen. Daar is jarenlang op gewacht. De voorbije maanden vonden al voorbereidende werken aan de nutsleidingen plaats.

De Zeelsebaan en een deel van de Steenweg van Grembergen zullen een grondige facelift ondergaan. De drukke weg tussen Dendermonde en Zele krijgt, tussen het Grootzand en het Kleinzand, veilige fiets- en voetpaden, meer groen, een ventweg voor beter doorgaand verkeer en een gescheiden rioleringsstelsel.

De heraanleg start in het deel van de Steenweg van Grembergen. Deze straat wordt aangepakt van aan de kruising met de Scheldedreef tot iets voorbij de afslag aan de Martelarenlaan. De werken daar duren normaal gezien tot augustus. Komende week voert de aannemer voorbereidende werken uit, met onder andere plaatsen van signalisatie. Vanaf maandag 22 juni wordt de weg opgebroken om één week later met de rioleringswerken te kunnen starten.

Tijdens deze werken gaat de weg volledig dicht voor doorgaand verkeer. Chauffeurs zullen een omleiding moeten volgen via de Scheldedreef en de Scheldedijk. Wie in de werfzone zelf moet zijn, kan de Steenweg van Grembergen bereiken via ofwel de Scheldedreef of de afslag aan de garage. Fietsers en voetgangers hebben normale doorgang.

De eigenlijk heraanleg van de Zeelsebaan start later in de zomer van 2020. Dat zal duren tot eind 2021. Alle doorgaande verkeer zal die periode een omleiding moeten volgen.