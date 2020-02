Startschot voor restauratie Sint-Alexiusbegijnhof op 24 maart: kraan aan achterzijde moet hinder door werken in centrum beperken Nele Dooms

19 februari 2020

09u24 0 Dendermonde Eindelijk is het zover! Nadat de site van het Sint-Alexiusbegijnhof in hartje Dendermonde er al jaren erbarmelijk bijligt en een restauratiedossier maar vertraging bleef oplopen, komt er eindelijk een renovatie. Alle paadjes en voortuinen aan de huisjes worden vernieuwd. De werken starten op 24 maart. Om hinder in de Brusselsestraat te beperken zal aan de achterzijde van het begijnhof, in de Begijnhoflaan, een kraan geplaatst worden om bouwmateriaal aan te leveren.

Het Sint-Alexiusbegijnhof, tussen Brusselsestraat en Begijnhoflaan, mag dan beschermd monument én Unesco-werelderfgoed zijn, dat was de voorbije jaren niet altijd te merken. De toegangsweg naar het begijnhof en de paadjes op het binnenplein liggen er heel slecht bij. Verzakkingen zorgen voor putten en plassen en ook de riolering is gebrekkig. Het lokte in het verleden al vaak verontwaardigde reacties uit. Eigenlijk was het de bedoeling om al veel sneller te restaureren, maar dat dossier bleef maar aanslepen. Niet alleen namen procedures ongelooflijk veel tijd in beslag, er waren ook nog eens perikelen met de ontwerper van de renovatieplannen en de lange wachttijd om een fiat voor subsidie te bekomen.

Archeologisch onderzoek

Nadat de eerste plannen voor een restauratie in 2005 klaar waren, kunnen de werken nu, liefst 15 jaar later, eindelijk starten. De aannemer Quintelier NV uit Dendermonde start op 24 maart 2020", zegt schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V). “Als alles goed verloopt, zullen de werken in het najaar van 2020 klaar zijn. Er zal tijdens de werken ook archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Of er al dan niet vondsten opduiken, zal een grote invloed hebben op de planning van de werken.”

De restauratie omvat de aanleg van riolering en nieuwe wegen, inclusief heraanleg van de voortuinen. Eerst zal de aannemer de riolering in de toegangsweg naar het begijnhof aanleggen. Nadien volgt de aanleg van de riolering op het begijnhof zelf. “Vanaf midden 2020 start de aannemer vervolgens met de aanleg van de fundering voor de nieuwe verhardingen, gevolgd door de aanleg van de nieuwe kasseien en gebakken straatstenen”, zegt Dierick. “In het najaar zal tenslotte groenaanleg en verdere afwerking uitgevoerd worden.”

Minder hinder

Aanvankelijk was het de bedoeling om bouwmaterialen voor de werf via de Brusselsestraat aan te leveren, maar daar ziet het stadsbestuur vanaf. “Dat zou erg veel hinder met zich meebrengen en dus hebben we gezocht naar alternatieven”, zeg Dierick. “Er is beslist om het grootste deel van de toelevering uit te voeren met een bouwkraan. Die zal opgesteld worden in de Begijnhoflaan. Daardoor zal de Brusselsestraat, tussen Oude Vest en Heldenplein, maar minimaal afgesloten moeten worden als ook langs daar eens iets moet geleverd worden. We schatten dat op maximum 20 dagen.”