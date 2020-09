Start van schooljaar en daar is de verkeerschaos aan de schoolpoort weer Nele Dooms

02 september 2020

15u14 2 Dendermonde Verkeerschaos aan de schoolpoort. Ook dat hoort er op vele plaatsen bij de start van een nieuw schooljaar weer bij. Aan het Sas in Dendermonde, waar de basisschool en de campus Economie van het Oscar Romerocollege gevestigd zijn, houden ouders echter hun hart pas echt goed vast. “De chaos is hier totaal, zelfs de aanwezig politie krijgt het niet recht getrokken”, klinkt het ongerust. De school denkt aan invoeren van een “schoolstraat” als mogelijke oplossing.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tientallen en tientallen fietsers, kriskras door elkaar. Wagens die daartussen laveren omdat ouders hun kinderen van de lagere school komen oppikken. En daartussen nog eens tal van voetgangers die de straat moeten oversteken. Het is een regelrecht kluwen in dat deel van het Sas waar het Oscar Romerocollege twee schoolpoorten en de fietsenstalling heeft. “Hier komen ongelukken van”, zegt een mama die ons opbelt, maar liever anoniem wil blijven. “Wat een toestand, er is bijna geen doorkomen aan. En politieagenten staan weggebruikers wel terecht te wijzen, maar het is zo erg dat ze er gewoon niet in slagen de boel op orde te krijgen.”

Een ongeruste vader doet een gelijkaardig verhaal. “Het is logisch dat bij het einde van een schooldag nogal een wirwar ontstaat, maar dit is erger dan ooit”, zegt die. “Zeker voor ouders die hun kindjes van de lagere school moeten halen, is dit heel moeilijk.”

Dat er meer verkeerschaos is dan vorige jaren, blijkt diverse oorzaken te hebben. Zo nam de basisschool zopas een nieuwbouw in gebruik. Daar hebben leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar, die vorige jaren aan de Noordlaan gehuisvest waren, onderdak gekregen. Dat zorgt voor een toename van het aantal leerlingen aan het Sas en dus ook het aantal weggebruikers. Door interne bijsturingen in het kader van de coronamaatregelen vallen nu ook de einduren van de schooldag voor zowel basisschool als middelbaar nu samen, zodat alle leerlingen samen de school verlaten. Vroeger eindigde de basisschool tien minuten vroeger, zodat de scholen verlaten meer gespreid verliep.

In een poging de verkeerstoestand onder controle te krijgen, houden politie, gemachtigde opzichters en directie en leerkrachten controle. De school zal met politie en stadsbestuur gaan samenzitten om een oplossing uit te werken. “Met de start van een nieuw schooljaar is het altijd wat extra chaos, omdat iedereen weer moet wennen aan een nieuwe situatie”, zegt directeur Hans Vanhulle. “Maar de situatie zoals ze zich nu voordoet, kunnen we effectief niet laten duren. We moeten proberen van een te grote massa volk op beperkte ruimte te voorkomen, ook al in kader van de coronacrisis. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan met tal van schoolcampussen rond de kerktoren. Toch gaan we voor een duurzame oplossing. Denkpiste is onder andere de invoering van een schoolstraat, in dat deel van het Sas tussen Van Duysestraat en OCMW, zodat daar al geen autoverkeer meer in kan. Maar dit moet allemaal nog afgetoetst worden met politie en politiek. Donderdag zitten we samen.”