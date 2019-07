Start-up Fitthings lanceert Slimbox Me: Een compacte lasercutter waar ze wereld mee willen veroveren Nele Dooms

18 juli 2019

14u16 3 Dendermonde Aan innovatie geen gebrek in de Ros Beiaardstad. Fitthings, de Dendermondse start-up achter de ‘Slimbox’, heeft net een nieuw product gelanceerd. Met de ‘Slimbox Me’ wil het bedrijf de wereld veroveren. “Creatievelingen hoeven zich vanaf nu niet meer te laten beperken tot kleinere afmetingen die traditionele lasercutters aankunnen. Wij bieden voortaan een compacte lasercutter die onbeperkt grote ontwerpen mogelijk maakt, in allerlei materialen”, klinkt het.

Fitthings, gevestigd op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde, ontwierp eerder al een unieke machine, die perfect passende kartonnen verpakkingen op maat maakt. “Meet de afmetingen van het object dat je wil verzenden, geef ze in op de app van je smartphone en druk op start. Vervolgens rolt er een kant- en klare kartonnen verpakking uit, die perfect de afmetingen heeft die nodig zijn om het object in te pakken, zonder verspilling van ruimte”, omschrijft Filip Roose de uitvinding.

Met de technologie verborgen in deze machine ging de Dendermondse start-up nu verder aan de slag. Het resultaat is ‘werelds grootste compacte en budgetvriendelijke lasercutter’. “Dit toestel maakt het mogelijk om grafische ontwerpen in gelijk welk stevig materiaal en in ongelimiteerde grootte te snijden”, zegt Toon Pauwels. “Karton, plastiek, kurk, hout,... het vormt allemaal geen probleem. En omdat het materiaal door het toestel glijdt, vormt ook de grootte geen enkele belemmering meer want het kan oneindig lang zijn.”

Een skyline van een stad aan de muur, een staander van het Ros Beiaard, een reuzegrote vlieger waar een kind kan instappen enzovoort, vormen voor de Slimbox Me geen probleem. “Er zijn zoveel creatieve mensen en zoveel ontwerpen”, zegt Pauwels. “Alleen was tot nu toe de grootte een probleem. Dat is nu verleden tijd. We merken alvast veel enthousiasme en interesse.”

Het protoype van het nieuwe toestel is klaar en Fitthings lanceerde het zopas officieel op de website Kickstarter. Dat is een wereldwijd platform, waar bedenkers hun uitvindingen kunnen aanbieden en bekend maken. Meer ontdekken over de uitvinding kan hier: https://www.kickstarter.com/projects/slimbox/slimbox-me-the-out-of-the-box-laser-cutter?fbclid=IwAR2WTpSQF0kDgZQY3yh4_NuOueVSt8qW_ja7aOQpkX65ogpnjgB6jZwMOp4