Standbeeld van schilder Franz Courtens krijgt mondmasker van 1,8 op 0,9 meter aan Koen Baten

11 april 2020

10u18 0 Dendermonde Het standbeeld op de Kroonveldlaan ziet er vandaag de dag heel wat anders dan voordien. Franz Courtens kreeg een groot mondmasker aan om zo de vele zorgverleners die langs daar langsrijden een hart onder de riem te steken.

Het mondmasker werd gemaakt door Joris Services aan de ingang van de wijk het Keur. Zij maakten het prachtige maatwerk voor de afbeelding van Franz. Het kunstwerk van de Belgische schilder werd door Bram Buytaert gemaakt en vorig jaar aangekocht door de volkswoningen en staat sindsdien te pronken op de Kroonveldlaan. Het mondmasker zelf is 1,80 meter op 90 meter. De koordjes zelf zijn 1,75 meter lang.

“Het grote mondmasker hebben we gemaakt uit solidariteit met de vele zorgverleners en hulpdiensten die hier elke dag langsrijden om naar hun bureau te gaan of naar het ziekenhuis", Aldus algemeen directeur Piet Pauwels. “Dit krachtige en opvallende symbool staat voor de steun die onze mensen in de wijken voor elkaar betekenen, en voor de dankbaarheid ten opzichte van hen die ook nu instaan voor hun gezondheid en welzijn”, klinkt het.