Staking in gevangenis brengt werking lokale politie in gedrang: onthaal gesloten en preventie niet mogelijk Koen Baten

31 januari 2020

09u57 22 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde moet vandaag verplicht op minimale dienstverlening werken door de staking in de gevangenis van Dendermonde. In de gevangenis kwamen deze ochtend minder cipiers opdagen dan afgesproken, waardoor de lokale politie moet bijspringen en hun eigen dienstverlening in het gedrang komt. “Het is bijzonder frustrerend dat we onze mensen niet kunnen inzetten op het veld", zegt korpschef Patrick Feys.

Het onthaal in het politiekantoor van Dendermonde blijft vandaag een hele dag gesloten. Ook de preventie op het veld en de begeleiding aan de scholen voor de voetgangers en fietsers kan vandaag niet doorgaan. Dat plaatste de lokale politie van Dendermonde vanochtend op hun Facebookpagina. Op straat werd een groot infobord van de politie geplaatst met een melding dat het kantoor gesloten is door de staking in de gevangenis. Het tekort van personeel zorgde ook vanochtend bij een aanrijding in Grembergen al voor problemen. Er was slechts een ploeg beschikbaar, waardoor er geen verkeer kon geregeld worden en bestuurders gevaarlijke manoeuvres uithaalden.

De reden is een zware staking in de gevangenis van Dendermonde, waar vanochtend minder cipiers dan afgesproken kwamen opdagen. “De staking was afgesproken, en vanuit ons korps zouden vier agenten ook in de gevangenis mee alles in de gaten houden, maar vanochtend werden ineens extra agenten opgeroepen", zegt Feys. “Afspraken waren gemaakt, dan is het ook belangrijk dat deze nagekomen worden.”

In totaal zijn er vandaag 11 agenten minder beschikbaar voor het hele korps, wat een stevige aderlating is. “Wij voorzien altijd een buffer wanneer het nodig is, maar ons korps is nu slachtoffer van de staking in de gevangenis", klinkt het. “Daarnaast is ook de burger van Dendermonde stevig de dupe. Wij hebben niet voldoende personeel beschikbaar. Uiteraard zijn onze vaste diensten er, maar extra ploegen oproepen wanneer het nodig is gaat vandaag gewoon niet.”

Vandaag zullen er in het straatbeeld dus heel wat minder agenten aanwezig zijn. “Wijkagenten zitten in de gevangenis om alles mee onder controle te houden. Ook het onthaal is gesloten voor de rest van de dag. Aan de schoolpoorten konden we deze ochtend en vanavond geen toezicht houden. Bijna alle preventie en controle valt weg vandaag en dat is behoorlijk frustrerend", zegt Feys. Hij betreurt ook dat zijn agenten deze extra werkdruk op zich moeten nemen. “Al het werk hier bij ons blijft liggen en komt later op hun schouders terecht. Dit zorgt voor extra werkdruk en overuren en dat kan echt niet de bedoeling zijn", besluit Feys.