Stadsbestuur zoekt vrijwilligers voor bedeling mondmaskers Nele Dooms

26 mei 2020

14u41 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde doet een oproep naar haar inwoners om te helpen bij de bedeling van duizenden mondmaskers. Elke bewoner krijgt een herbruikbaar stoffen mondmasker. Maar die moeten ook allemaal bij de mensen thuis belanden.

Het heeft wat vertraging opgelopen, maar de ongeveer 50.000 mondmaskers die het Dendermondse stadsbestuur bestelde worden eerstdaags in de Ros Beiaardstad geleverd. De federale overheid bezorgde intussen ook voor elke inwoner ouder dan 12 jaar twee filters voor in de herbruikbaar stoffen mondmaskers.

“Om ervoor te zorgen dat de mondmaskers en filters zo snel mogelijk bedeeld worden, zijn we op zoek naar vrijwilligers”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Er is behoorlijk wat werk aan de winkel. Eerst moeten de pakketten van mondmaskers en filters samengesteld worden. Vervolgens moeten ze bedeeld in alle brievenbussen.”

De pakketten per adres samenstellen gebeurt op zaterdag 30 mei, van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur. Vrijwilliger kunnen daarvoor terecht in het sportcentrum van Sint-Gillis. De pakketten bedelen zal gebeuren op zondag 31 mei, vanuit drie verdeelpunten. Dat zijn het sportcentrum in Sint-Gillis, centrum De Vliet in Baasrode en de sporthal van Oudegem. Wie wil helpen, komt in de voormiddag de mondmaskers halen en verdeelt ze in de brievenbussen van de toegewezen straten.

Wie wil helpen, moet vooraf inschrijven via www.dendermonde.be/vrijwilliger-mondmasker. Info: mondmasker@dendermonde.be.