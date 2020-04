Stadsbestuur zet speciale bloemenbakken in voor strijd tegen corona: “Bedanking en aanmoediging voor alle inwoners” Nele Dooms

16 april 2020

12u56 5 Dendermonde Elke deelgemeente van Dendermonde krijgt een speciale bloembak. Die zet het stadsbestuur in om de moed erin te houden tijdens de strijd tegen corona. “Om de inwoners te bedanken voor hun inspanning en aan te moedigen vol te houden”, klinkt het.

Op het kerkplein van Sint-Gillis-Dendermonde werd donderdagochtend de allereerste van een reeks speciale bloembakken ingehuldigd. Ze trekken de aandacht met kleurrijke bloemen van lokale teler Maris-Plants en hoge vlaggen. Elke bloembak krijgt ook een paneel met daarom de slogan ‘#project9200: samen-tegen-corona’.

Met het initiatief wil het stadsbestuur de inwoners bedanken. “Het is een dankjewel voor iedereen die de coronamaatregelen goed naleeft en voor iedereen die aan de slag blijft om de maatschappij te laten blijven functioneren in deze moeilijke omstandigheden”, klinkt het bij het schepencollege. “Het is ook een waardering voor iedereen die zich inzet in de strijd tegen het virus, niet alleen in de zorgsector, maar ook de vele vrijwilligers, poetsploegen, afvalophalers, veiligheidsdiensten, postbodes en anderen.”

Daarnaast moeten de bloembakken ook een aanmoediging zijn om verder vol te houden en de maatregelen te blijven naleven. “Dit is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, klinkt het. “Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is momenteel onontbeerlijk.”

