Stadsbestuur zal tijdens paasvakantie opvang voorzien voor kinderen van ouders met essentiële beroepen Nele Dooms

26 maart 2020

09u34 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur zal tijdens de paasvakantie toch enkele locaties van buitenschoolse kinderopvang openen. De opvangplaatsen daar zijn bestemd voor kinderen van ouders met essentiële beroepen. “Daarmee bedoelen we ouders die genoodzaakt zijn om op werkvloer aanwezig te zijn”, benadrukt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Ouders die telewerken, moeten hun kinderen zelf thuis opvangen.”

De stad opent IBO ’t Speelpaleis aan de Gentsesteenweg voor ouders die normaal gebruik maken van ’t Speelpaleis en De Speelzone in Grembergen. De IBO De Speelvogels aan de Kloosterstraat in Baasrode is bestemd voor kinderen die normaal gebruik maken van De Speelvogels en De Steensmurfen in ‘t Keur. De IBO De Rakkertjes aan de Hoge Weg in Sint-Gillis is dan weer bedoeld voor de ouders die normaal gebruik maken van De Rakkertjes en Villa Lollypop in de Boonwijk. En de IBO De Mickey’s aan de Klinkaertstraat in Schoonaarde dient voor de ouders die normaal gebruik maken van De Mickey’s en Jawedoo in Oudegem en Kwabbernoot in Appels.

“Alle inschrijvingen die al via de webshop gereserveerd werden voor de paasvakantie, zijn niet meer geldig”, zegt burgemeester Buyse. “Ouders wiens aanwezigheid op de werkvloer nodig is tijdens de paasvakantie en nood hebben aan opvang voor hun kinderen, kunnen contact opnemen met één van de coördinatoren. Er is ook een attest van de werkgever nodig, dat vermeldt waar gewerkt wordt en dat de aanwezigheid op de werkvloer vereist is.”