Stadsbestuur wil ruimtelijke visie rond wonen ontwikkelen Nele Dooms

08 mei 2020

13u04 14 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde wil een ruimtelijke visie rond wonen ontwikkelen. De continue vraag van bouwpromotoren om in Dendermonde woonprojecten te ontwikkelen is de aanleiding. “Dendermonde moet een aantrekkelijke stad blijven waar mensen kunnen wonen, winkelen, werken én vertoeven”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marius Meremans (N-VA). “Dat betekent dat we spaarzaam moeten omgaan met de beschikbare ruimte, en zeker met onze open ruimte. Een duidelijke visie daarrond is nodig.”

Ook Dendermonde kent een grote aangroei van appartementen. Dat die op vlak van mobiliteit en visueel aspect een grotere impact op de woonomgevingen hebben, is geen geheim. Bovendien spelen projectontwikkelaars in op de vraag en gaan actief op zoek naar inbreidingsprojecten om woonprojecten te realiseren. “Bewoners zijn terecht bezorgd over deze tendens”, zegt schepen Meremans. “Maar willen we jonge mensen in de toekomst nog de mogelijkheid geven om in Dendermonde te komen of te blijven wonen, dan moeten we een aangepast woonaanbod voorzien. De tendens dat meer mensen gaan wonen in appartementen en minder in woningen met private tuin, kunnen we niet tegenhouden. Dit past ook in de visie van het Vlaams Woonbeleid.”

Meremans benadrukt evenwel dat de stad waakzaam wil blijven dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt, met onder andere aandacht voor voldoende parkeerplaatsen en genoeg openbaar groen. “We moeten goed omspringen met de open ruimte en goed afbakenen waar we nog woonprojecten willen, welke vormen van wonen en welke extra maatregelen nodig zijn om de woonkwaliteit te verbeteren”, zegt hij. “Het kan niet de bedoeling zijn om Dendermonde dermate vol te bouwen dat dit nefast zou zijn voor de leefbaarheid. Maar er moet natuurlijk wel nog voldoende kans blijven voor jonge mensen om hier te wonen en een eigen huis te hebben.”

De focus zal liggen op een leefbaar Dendermonde met voldoende groene ruimte in combinatie met een goede doordachte woonvisie Schepen Marius Meremans

Ruimtelijke visie

Daarom wil de stad een ‘ruimtelijke visie wonen in Dendermonde’. Bedoeling is om de beschikbare ruimte voor bijkomend woonaanbod in kaart te brengen, toekomstige woonbehoeften te bekijken, de woonwensen van burgers in kaart te brengen en er een passend antwoord op te geven. “We willen ook een duidelijke toekomstvisie voor onze niet-ingevulde woongebieden en woonuitbreidingsgebieden”, zegt Meremans. “De focus zal liggen op een leefbaar Dendermonde met voldoende groene ruimte in combinatie met een goede doordachte woonvisie.”

De stad wil de woonvisie klaar hebben tegen de zomer van 2021. Voor Sint-Gillis komen er al sneller actieplannen. In tussentijd zullen volledig nieuwe aanvragen aan een ‘tijdelijk kader’ worden getoetst. Dat zijn de stadsdiensten aan het voorbereiden. “Dit kan ook beteken dat we voor nieuwe grote projecten en grote meergezinswoningen de pauzeknop indrukken tot 2021", zegt Meremans. “Projecten waar al engagementen, beslissingen en overleg is opgestart met de stad worden uiteraard afgewerkt.”