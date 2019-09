Stadsbestuur wil propere straten in de herfst: meters en peters voor bladkorven gezocht Nele Dooms

03 september 2019

17u36 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde gaat op zoek naar inwoners in de stad die meter of peter willen zijn van een bladkorf. Vijftig bladkorven staan ter beschikking om die in de herfst in straten met veel bomen te plaatsen. Zo wil de stad zorgen voor propere straten.

Tot een viertal jaar geleden plaatste het stadsbestuur van Dendermonde tijdens elke herfst bladkorven waarin inwoners afgevallen bladeren van bomen in hun straat konden droppen. Het project werd echter stopgezet omdat het erg intensief bleek voor de stadsdiensten en omdat de bladkorven op den duur ook gebruikt werden om afval in te gooien.

Omdat het stadsbestuur toch vraag bleef krijgen naar bladkorven, wordt het project opnieuw van onder het stof gehaald, maar in een aangepaste versie. “Elke inwoner is eigenlijk verplicht om het stuk voetpad, berm en goot voor zijn deur te onderhouden”, argumenteert schepen Leen Dierick (CD&V) de beslissing. “Dat betekent dat onkruid, sneeuw, maar ook afgevallen bladeren verwijderd moeten worden. Omdat we dit van de mensen verwachten, willen we hen ook de bladkorven in de herfst aanbieden om de taak wat te vergemakkelijken.”

De bladkorven zullen komen in straten waar inwoners er om vragen. Zij kunnen zich dan meteen engageren als meter of peter van zo’n bladkorf. “Zij engageren zich dan om een oogje in het zeil te houden”, zegt Dierick. “In de bladkorf mogen enkel balderen van bomen die op openbaar domein staan, niet uit privétuinen. Er mag geen zwerfvuil in terecht komen. De stad engageert zich dan om de korven regelmatig leeg te maken.”

De stad hoopt dat zich veel peters en meters voor bladkorven melden. Ze kunnen overal komen waar veel bomen in de straat staan. Wie wil meewerken, kan contact opnemen met de groendienst, via groenbeleid@dendermonde.be of 052/25.11.25.