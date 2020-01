Stadsbestuur wijzigt straatnaam Leopold II-laan naar Leopoldlaan Nele Dooms

16 januari 2020

14u34 0 Dendermonde De Leopold II-laan in Dendermonde krijgt een andere naam. In die toekomst zal die Leopoldlaan heten. Dat heeft de gemeenteraad goedgekeurd.

Het stadsbestuur wil met de naamswijziging de verwijzing naar Koning Leopold II weren. “Omwille van de mistoestanden in Congo door deze koning. Hij heeft in het land, wat aanzien werd als zijn persoonlijk bezit, voor een schrikbewind gezorgd. De mistoestanden zijn niet goed te praten. Daarom wijzigen we de straatnaam”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V).

Om de administratieve rompslomp die bij een dergelijke naamswijziging komt kijken voor de bewoners te beperken, wordt alleen de ‘II’ uit de naam gehaald. “De Leopoldlaan is overigens ook de naam die in de volksmond vooral gebruikt wordt”, zegt Buyse. “Zo heeft de naamswijziging toch niet te veel impact.”

Bewoners, bedrijven en eigenaars op de Leopoldlaan zullen allemaal schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de straatnaamswijziging. Daar zal een brochure bij gevoegd worden met een duidelijk overzicht van de instantie die de stad zelf zal verwittigen over de wijzigingen en welke door de bewoners zelf op de hoogte gebracht moeten worden.