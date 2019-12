Stadsbestuur steunt campagne brandweer “Knal zonder vuurwerk” Nele Dooms

12 december 2019

11u34 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde steunt de campagne van de Brandweerzone Oost “Ik knal zonder vuurwerk”. Ook vele andere brandweerzones doen daar aan mee. Het initiatief moet de gevaren van zelf vuurwerk afsteken in de kijker zetten en oproepen om zelf geen vuurwerk af te steken met de feestdagen.

“Hoe leuk het ook is om tijdens de feestdagen naar vuurwerk te kijken, het is ronduit gevaarlijk en ongezond om zelf vuurwerk af te steken en wensballonnen op te laten”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Daarom geldt er ook een verbod. Toch stellen we vast dat sommige mensen dat aan hun laars lappen en toch vuurwerkpijlen durven afsteken, bijvoorbeeld tijdens eindejaarsnacht. We steunen de brandweer die oproept dat niet te doen.”

Er is nog een andere reden. “Vuurwerk zorgt telkens opnieuw voor dierenleed”, zegt schepen van dierenwelzijn Tomas Roggeman (N-VA). “Veel dieren schrikken er hevig van op, zijn erg bang voor de knallen en raken in paniek. Honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Ook dat is een reden om vuurwerk te verbieden. Voor wie van vuurwerk houdt, zijn er trouwens genoeg alternatieven. Zij kunnen professioneel georganiseerde vuurwerkspektakels bezoeken , of een licht- of lasershow.”

De stad springt dan ook mee op de digitale campagne van de brandweer, die via een eigen website en de sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram, TicToc en Snapchat informatie rond de gevaren van vuurwerk verspreid. In een pamflet zijn zeven redenen te vinden om geen vuurwerk af te steken. Bovendien wordt iedereen opgeroepen om steun te tonen via sociale media door een foto van zichzelf, met of zonder huisdier, te laten nemen en die op sociale media te posten met de aangeleverde “kader” #Ikknalzondervuurwerk. Info: www.ikknalzondervuurwerk.be.