Stadsbestuur onderzoekt mogelijkheden om nutskasten te verfraaien, maar budget is er niet Nele Dooms

28 april 2020

16u01 2 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde onderzoekt de mogelijkheden om nutskasten te verfraaien. Oppositieraadslid Illy Tasatan (Open Vld) lanceerde het voorstel tijdens de gemeenteraad.

“Nutskasten hebben momenteel maar een grijze en lelijke aanblik in het straatbeeld”, zegt Tasatan. “Al heel wat steden en gemeenten nemen daarom initiatief om die lelijke nutskasten mooier te maken. Dat zou in Dendermonde ook kunnen, bijvoorbeeld met graffiti. Nutskasten kunnen zo bescheiden kunstige pareltjes worden. Om de kostprijs zo laag mogelijk te houden en lokaal talent de kans te geven, zou de stad kunnen samenwerken met de stedelijke kunstacademie, lokale kunstenaars of de oudheidkundige kring.”

Schepen Leen Dierick (CD&V) staat niet weigerachtig tegenover het voorstel. “We bekijken de mogelijkheden”, zegt ze. “Fluvius, die eigenaar is van de nutskasten, heeft hiervoor een reeks voorwaarden opgestart. Een budget voor een dergelijk project is momenteel echter niet voorzien. Het stadsbestuur heeft in haar begroting andere prioriteiten opgenomen.”