Stadsbestuur maakt werk van losloopweides voor honden: tips rond mogelijke locaties zijn welkom Nele Dooms

10 juni 2020

15u20 5 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur wil op diverse locaties in Groot-Dendermonde losloopweides voor honden voorzien. “Suggesties en tips over locaties die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen zijn welkom”, zegt schepen van Dierenwelzijn Tomas Roggeman (N-VA).

De realisatie van hondenlosloopweides is één van de projecten in het meerjarenbeleidsplan van stad Dendermonde. De gemeenteraad boog zich tijdens de jongste vergadering alvast over een reglement daarvoor. “Wie gebruik wil maken van zo’n losloopweide zal een aantal regels moeten volgen”, zegt schepen Roggeman. “Die zullen opgehangen worden aan de toegang.”

Bedoeling is dat de stad die weides zelf organiseert, los van privé-initiatieven die eventueel al bestaan of genomen worden. Geschikte locaties vinden, wordt nu de belangrijkste uitdaging. “Die moeten immers aan een aantal criteria volstaan”, zegt Roggeman. “Een groen terrein is nodig, liefst op wandelafstand van een dorpskern. Maar dan ook weer niet te dichtbij. We zetten in op dit initiatief omdat hierrond toch al veel vragen van bewoners voor binnen kwamen. Net daarom zijn suggesties zeker welkom.”