Stadsbestuur lokt kandidaten voor liefst twintig vacatures met videofilmpje Nele Dooms

05 februari 2020

15u34 1 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur is momenteel op zoek naar heel wat nieuw personeel. Liefst een twintigtal vacatures in totaal staan open. Om daar kandidaten voor te vinden pakt de stad het alvast origineel aan met een filmpje.

Op verschillende stadsdiensten staan vacatures open. Om kandidaten aan te trekken, spreekt de stad deze keer niet alleen de gebruikelijke kanalen aan. Op sociale media is een videofilmpje gelanceerd om vacatures te overlopen, werking van de stadsdiensten in de kijker te zetten en kandidaten voor openstaande jobs aan te trekken. In de video figureren onder andere tal van huidige stadsmedewerkers.

Concreet is het stadsbestuur op zoek naar een directeur lokaal bestuur, een groenambtenaar, een bouwkundig adviseur, een adjunct stedenbouwkundige en een bouwkundige-patrimoniumbeheerder. Ook een stafmedewerker cultuur is welkom. Die zal halftijds voor het cultuurloket en halftijds voor cultuurcentrum Belgica werken, de werking van de UiTpas coördineren en de mogelijkheden daarvan uitbreiden en voor Belgica een programma met meer educatie uitwerken.

Voorts zoekt de stad een medewerker voor het stadssecretariaat, een chauffeur, een liftbuschauffeur, maatschappelijk werker, coach thuiszorg, teamcoach verpleegkundige, een bibliotheekmedewerker en een servicemedewerker voor het lokale dienstencentrum. Een consulent gevangenisbibliotheek is nodig om samen met gedetineerden en andere hulpverleners het aanbod boeken op peil te houden.

Tot slot zijn ook nog een financieel administratief medewerker en een administratief medewerker evenementen en inname openbaar domein nodig. De stad wil bovendien ook een centrummanager aanwerven, die de economische kern van de stad in de kijker moet zetten en verder ontwikkelen. Alle informatie over de openstaande vacatures is te vinden op www.dendermonde.be/vacatures.