Stadsbestuur legt bouw van appartementen in Sint-Gillis jaar lang aan banden: “Leefbaarheid moet behouden blijven” Koen Baten

28 juli 2020

12u30 8 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde heeft beslist om een jaar lang geen vergunningen meer uit te reiken aan wie een appartementsgebouw wil bouwen in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. De aanvragen van projectontwikkelaars swingen de pan uit en dit gaat ten koste van de leefbaarheid in de deelgemeente. “Open ruimte is belangrijk en we moeten nu eerst een visie opmaken om te kijken wat we nog willen in Sint-Gillis”, zegt schepen van Stedenbouw Marius Meremans (N-VA).

Sint-Gillis-Dendermonde raakt stilaan volgebouwd en dus grijpt het stadsbestuur in. Na enkele lange en pittige discussies heeft men besloten om een jaar lang geen vergunningen meer uit te reiken aan projectontwikkelaars of mensen die appartementen willen bouwen in de deelgemeente. De discussie is niet nieuw, bewoners in de buurt van de Lange Dijkstraat en de Veldstraat verzetten zich al langer tegen twee appartementsgebouwen die daar gebouwd zouden worden. “De open ruimte wordt schaars en er is in het verleden te weinig oog geweest voor leefbaarheid en het behouden van open ruimte en groen in het straatbeeld. Dit resulteerde in een tijdelijk beslissingskader voor bouwen, dat zal gelden voor ruim een jaar”, klinkt het.

“Ik wil niemand verwijten of met de vinger wijzen, maar er zijn in het verleden enkele fouten gebeurd”, vertelt Meremans. “Het is nu aan het stadsbestuur om samen naar een oplossing te zoeken en een visie uit te werken voor de deelgemeente. Het is niet de bedoeling om Sint-Gillis vol te bouwen, open ruimte en groene omgeving zijn zeer belangrijk net als de leefbaarheid die moet behouden blijven. Honderden auto’s in het centrum van Sint-Gillis, dat is niet haalbaar.”

Toename projecten beperken

Een aantal zaken worden nu dus on hold gezet om een grondig onderzoek te doen en een visie op te stellen. Bouwen blijft wel nog altijd mogelijk. “Het is niet dat we een volledige bouwstop opzetten”, zegt Meremans. “Lopende projecten en aanvragen die al zijn ingediend, blijven natuurlijk gewoon bestaan en mogen verder gaan. Enkel de nieuwe aanvragen van projectontwikkelaars zullen geweigerd worden voor minstens een jaar. We raden hen op dit moment dus aan om geen plannen te maken.” Ook gewone woningen bouwen is nog perfect toegelaten, het gaat enkel en alleen om de bouw van appartementen.

De vraag om een bouwstop in te richten kwam er van collega’s Dieter Mannaert, Dirk Abbeloos en Els De Wael. Zij wonen alle drie in Sint-Gillis-Dendermonde en zagen de situatie al lang aankomen. “Sint-Gillis zit vol en we moeten nu kijken naar wat er nog mogelijk is”, aldus Mannaert. “Vooral in de wijk Lutterzele en het project aan de Lange Dijkstraat moeten we nog kijken wat er mogelijk is en wat er kan gebouwd worden. Ook aan de Veldstraat staat nog een heel project gepland, maar het heeft geen zin om daar honderden auto’s extra te laten passeren. Het is niet leuk, maar ik ben wel blij dat we met dit bestuur gaan kijken naar een oplossing”, besluit Mannaert.

Tegen het najaar van 2021 wil het stadsbestuur een nieuw kader en nieuwe visie rond bouwen en wonen in de stad klaar hebben. “Dit is zeker geen bouwstop, maar we beperken de toename van grote projecten van zowel groepswoningbouw als meergezinswoningen op onbebouwd terrein tot we onze nieuwe visie hebben voor het bouwen binnen onze stad. Bouwen zal in de toekomst nog kunnen, maar we zullen moeten duidelijk maken wat nog kan en op welke plaats”, Aldus Meremans.