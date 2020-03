Stadsbestuur lanceert website met overzicht van horecazaken die afhaal, levering of drive-in starten Nele Dooms

14 maart 2020

15u51 41 Dendermonde Door de drastische maatregelen die de federale overheid invoerde naar aanleiding van het coronavirus, waardoor horecazaken moeten sluiten tot en met 3 april, zoeken ook veel restaurants en brasseries in Dendermonde een oplossing door de starten met afhaalmaaltijden of thuisleveringen. Om hen te steunen, lanceerde schepen van lokale economie Dieter Mannaert (CD&V) het idee om horecazaken in de stad die dit doen te centraliseren. Dat resulteert in een website met een overzicht van horeca die afhaal, levering of drive-in starten. Geïnteresseerde handelaars kunnen zich daarvoor nu registreren.

“De horeca in ons land staat voor drie ontzettend moeilijke weken en ze verdienen alle steun die ze kunnen krijgen”, zegt schepen Dieter Mannaert. “We merken dat ook in Dendermonde veel zaken zo positief mogelijk proberen om te springen met de situatie en creatief aan de slag gaan om er toch nog het beste van te maken. Wie leveringen aan huis verzorgt, afhaalmaaltijden bezorgt of drive-in organiseert, kan blijven draaien en daar zoeken toch een groot aantal horeca-uitbaters hun heil in. We willen dat met ons lokaal stadsbestuur ondersteunen.”

Daarom komt er een aparte website waar lokale Dendermondse horecazaken hun aanbod beter bekend kunnen maken. Ze kunnen zich daarvoor registreren en al hun gegevens doorgeven via www.dendermonde.be/registreer-uw-horecazaak. “Zo groeperen we het hele aanbod en kunnen inwoners van de stad in een oogopslag zien bij welke horeca ze aan een maaltijd kunnen geraken”, zegt Mannaert. “Na registratie is het de bedoeling dat de gegevens zo snel mogelijk gepubliceerd worden via onze stadswebsite.”

Het overzicht van deelnemende horeca zal binnenkort te zien zijn op www.dendermonde.be/steun-onze-lokale-horeca.