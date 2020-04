Stadsbestuur doet oproep om nog bruikbare laptops in te leveren voor scholen Nele Dooms

23 april 2020

15u09 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde roept inwoners, bedrijven en andere instanties op om gebruikte laptops in te leveren. De stad wil hiermee leerlingen uit de lokale scholen steunen.

“Leerkrachten en scholen doen momenteel hun best om afstandsonderwijs te organiseren. Jammer genoeg beschikken niet alle leerlingen over een laptop of computer om digitale lessen te volgen of huistaken te maken”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Als we nog bruikbare laptops binnen krijgen, kunnen we een groot aantal leerlingen uit onze scholen ondersteunen zodat zij hun onderwijskansen maximaal kunnen ontplooien.”

Laptops moeten wel aan een aantal minimumvereisten voldoen: 4GB RAM werkgeheugen, azerty toetsenbord, Windows 10 besturingssysteem, intel core i3 processor en een oplader. “In samenwerking met de scholen zullen deze toestellen gebruiksklaar gemaakt en verdeeld worden”, zegt Roggeman. “Langs deze weg kunnen we zoveel mogelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren helpen om digitaal onderwijs te volgen in deze lastige periode.”

Wie laptops ter beschikking heeft, kan contact opnemen via 052/37.85.11 of laptops@dendermonde.be.