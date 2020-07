Stadsbestuur daagt uit: wie brengt mooiste plekjes in beeld? Nele Dooms

06 juli 2020

16u04 3 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde daagt deze vakantie, in de zomer van de staycation, haar inwoners uit. Iedereen kan op pad om de mooiste plekjes van de stad in beeld te brengen. Daar worden prentkaarten van gedrukt.

“Ga op pad en maak leuke foto’s of filmpjes met je smartphone of eender welke camera.” Dat is het advies van het stadsbestuur voor deze zomervakantie. Meteen wordt daar ook een wedstrijd aan gekoppeld. Want wie meedoet, kan zijn foto’s inzenden en beloond worden.

Wie wat extra inspiratie zoekt, kan beroep doen op gids van dienst Astrid Bultijnck, fotografe. Zij staat klaar om te helpen en geeft tips over leuke plaatsjes om te ontdekken. Elke week komt een andere deelgemeente aan bod en toont ze daar haar favoriete fotolocaties.

Wie meedoet, kan zijn foto’s versturen naar het mailadres groetjes@dendermonde.be. Wekelijks worden uit alle inzendingen de drie meest sprekende beelden uitgekozen. Daarvan worden er telkens vijftig wenskaartjes gedrukt en gratis bedeeld via Toerisme Dendermonde. Later volgt ook nog een fototentoonstelling tijdens het straattheaterfestival Boulevart. De actie start volgend weekend in Baasrode.