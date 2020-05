Stadsbeiaardier brengt ‘Healing Bells’ op Hemelvaart en doet zo mee met wereldwijde actie Nele Dooms

18 mei 2020

18u08 0 Dendermonde Stadsbeiaardier Marc Van Boven kruipt op Hemelvaart, nu donderdag 21 mei, in de toren van het Belfort voor een bijzonder concert op de beiaard. Hij zal om klokslag 12 uur het muziekstuk ‘Healing Bells’ brengen. De compositie wordt wereldwijd door beiaardiers gespeeld.

‘Healing Bells’ is gecomponeerd door twee Nederlandse beiaardiers naar aanleiding van de coronacrisis. “De compositie werd gebaseerd op het Oekraïens volkslied, ter herdenking van al het leed dat de coronapandemie wereldwijd veroorzaakt, en in het bijzonder ter nagedachtenis van de overledenen”, legt stadsbeiaardier Marc van Boven uit. “Klokken hebben lang gefunctioneerd als duiders van de tijd en hadden daarnaast een signalerende functie, die bewoners op de hoogte brachten van sterfgevallen, herdenkingen en vieringen. Ook in deze coronacrisis kan wat muziek van de beiaard verlichting brengen. Het is alleszins een wondermooi lied.”

Op donderdag 21 mei om 12 uur ‘s middags worden wereldwijd de beiaardiers uitgenodigd om aan deze herdenking deel te nemen. Ook Dendermonde tekent dus present voor de première van het lied. “We bieden ‘Healing Bells’ aan om naast diegenen te gaan staan die dierbaren hebben verloren, maar ook om van ons te laten horen aan alle mensen in isolatie”, zegt Van Boven.