Stad zoekt naam voor nieuwe brug over Oude Dender: “Laten we ze Aya noemen, naar de moeder van de Vier Heemskinderen” Nele Dooms

30 maart 2020

15u19 4 Dendermonde Naar aanleiding van de oproep van het Dendermondse stadsbestuur om een naam te zoeken voor de nieuwe brug over de Oude Dender , lanceert oppositiepartij sp.a het voorstel om de naam “Aya” te kiezen. De partij roept de Dendermondenaren op om massaal die naam voor te stellen.

Een paar weken geleden werd een nieuwe brug over de Oude Dender in Dendermonde een feit. De gigantische constructie werd over het water naar de stad gebracht om vervolgens op de al aanwezige brugpijlers geplaatst te worden. De brug maakt deel uit van de nieuwe ontsluitingsweg van en naar de nieuw te bouwen gevangenis op de site Oud Klooster.

Omdat alle brugen in Dendermonde een naam hebben, lanceerde het stadsbestuur een oproep om ook dit bouwwerk een gepaste naam te geven. Alle inwoners mogen daar suggesties voor doen. De vrouwen van sp.a hebben meteen een voorstel klaar: Aya.

“Aya was getrouwd met heer Aymon en is de moeder van de Vier Heemskinderen”, weet gemeenteraadslid Tineke Wauters. “Toch is ze tot nu toe niet zo gekend. Maar zonder Aya zou er van onze Heemskinderen, of ons Ros Beiaard, geen sprake zijn. Eerder vroegen we al meer aandacht voor de ‘Meer Vrouw op Straat’-beweging, die wil dat straten meer naar vrouwen genoemd worden. Door de brug Aya te noemen, zou Dendermonde al een stap in de goede richting zetten.”

De Vlaamse Waterweg deelde eerder al mee dat het ontwerp van de brug een knipoog naar het Ros Beiaard is. “Wie goed kijkt, ziet er een Ros met Vier Heemskinderen in”, klonk het toen de constructie op haar plaats werd gezet. Voor sp.a is het een extra argument om de brug naar Aya te noemen. “Gezien de recente verplaatsing van de Ros Beiaardommegang naar 2021, zou het ook een mooie hulde zijn aan ons paard in 2020", zegt gemeenteraadslid Gwen Brabants.

Voorstellen voor namen van de nieuwe brug kunnen ingediend worden tot 19 april via https://dendermonde.citizenlab.co/nl-BE/.