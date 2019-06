Stad zoekt jobstudenten voor buitenschoolse kinderopvang Nele Dooms

14 juni 2019

Het stadsbestuur van Dendermonde is op zoek naar jobstudenten voor de buitenschoolse kinderopvang IBO in de stad. Wie een diploma kinderzorg, leefgroepenwerking of internaatwerking, sociale en technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg of gezondheids- en welzijnswetenschappen heeft, komt in aanmerking. Ook wie al minstens twee jaar voor kleuterleidster, leerkracht of een andere pedagogische richting studeert, kan zich kandidaat stellen. De jobstudenten zijn nodig voor deze zomervakantie. Wie interesse heeft, kan mailen naar vacatures@dendermonde.be.