Stad zet vergroening wagenpark voort: al één derde voertuigen rijdt duurzaam Nele Dooms

07 juli 2020

14u03 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde zet de vergroening van haar wagenpark voort. Er zijn zonet weer twee voertuigen op CNG door de technische dienst in gebruik genomen. Ondertussen rijdt één derde van de Dendermondse stadsvoertuigen duurzaam en dus met minder CO2-uitstoot.

De metsersploeg van de technische dienst van Dendermonde rijdt voortaan met een gesloten bestelwagen op CNG-gas naar opdrachten. En ook de wegsignalisatie wordt voortaan op duurzamer CNG-gas vervoerd in een bestelwagen met open laadruimte. De twee voertuigen werden dinsdag op de terreinen van de technische dienst op het Hoogveld in gebruikt genomen. In totaal brengt dat het aantal duurzame voertuigen van stad Dendermonde op 14 CNG-wagens en 3 hybride.

“Deze nieuwe voertuigen zijn een bewuste aankoop”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “De stad wil het goede voorbeeld geven in de zorg voor het klimaat en duurzaam handelen. Ons wagenpark vergroenen hoort daar ook bij. Sinds vorige legislatuur zetten we hier al sterk op in en we zetten deze lijn voort. Overheden hebben vaak een verouderd wagenpark, maar met één derde duurzame voertuigen in ons bezit mogen we toch stellen dat onze stad op dit vlak bij de betere van de klas is.”

De twee nieuwe voertuigen, ter vervanging van twee oude dieselvoertuigen, kosten ongeveer 90.000 euro. Het blijft voor de stad trouwens niet bij milieuvriendelijke aankopen alleen. Naast overschakelen op meer ecologisch verantwoorde brandstoffen, neemt het aantal voertuigen in het wagenpark ook gestaag af. “Voertuigen worden met meer diensten gedeeld zodat er minder nodig zijn, en we kopen liever compactere voertuigen dan grotere”, zegt Dierick. “We stimuleren ook het fietsgebruik.”