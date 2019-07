Stad zet ‘slimme’ vuilnisbakken met Ros Beiaardlied in voor strijd tegen zwerfvuil Nele Dooms

12 juli 2019

12u22 11 Dendermonde D endermonde zet een nieuw middel in bij haar strijd tegen zwerfvuil: de slimme vuilnisbak. Die perst afval samen zodat er meer in kan. En geeft een seintje aan de ophaaldiensten als hij vol zit. De eerste twee exemplaren, die overigens werken op zonne-energie, komen aan het Sas in Dendermonde en het skatepark in Grembergen. De beloning voor wie er iets in gooit? De intro van het Ros Beiaardlied.

Omdat rondslingerend zwerfvuil en sluikstorten één van de grootste ergernissen blijkt voor inwoners van Dendermonde, blijft het stadsbestuur extra inspanningen leveren voor netheid van straten en pleinen. Daarvoor wordt nu een nieuw initiatief gelanceerd: de compacterende vuilnisbak. “We willen die inzetten op plaatsen waar veel mensen samenkomen en vertoeven en er dus potentieel meer vuilnis wordt achtergelaten”, zegt schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA). “Dergelijke vuilnisbakken kunnen tot zeven keer meer afval opvangen dan een gewoon exemplaar, omdat hij afval samenperst. Bovendien geeft hij zelf aan wanneer hij vol is en dus geleegd moet worden. Daarvoor functioneert hij op zonne-energie.”

Twee sites

Twee sites in de stad werden aangeduid om er de eerste slimme vuilnisbakken te plaatsen. Zo komt er een slimme vuilnisbak op het einde van de Begijnhoflaan, vlakbij het Sasbrugje. Van deze site komen al lang klachten van een aanhoudend probleem van zwerfvuil. “Hier komt veel volk en door intens gebruik zitten de beschikbare vuilnisbakken hier heel snel vol”, legt Meremans uit. “Resultaat is dat afval dat er niet meer bij kan, dan maar spijtig genoeg op de grond gedumpt wordt. Dat zorgt voor een heel lelijk zicht van deze plek. Ondanks de inzet van vrijwilligers en extra momenten om de vuilnisbakken te ledigen, blijft het probleem bestaan. De compacterende vuilnisbak kan hier een oplossing bieden.”

Ook op het nieuwe skateterrein in Grembergen komt een slimme vuilnisbak. De site werd in het voorjaar geopend en is een groot succes. “Ze wordt intensief gebruikt door heel wat jongeren”, schetst Meremans. “Daarom werden aan de zitbanken bij het park ook straatvuilbakken geplaatst. Maar die capaciteit blijkt lang niet voldoende. Ook deze plek is dus ideaal om de slimme vuilbak uit te testen.”

Ros beiaardlied

De nieuwe vuilnisbakken, 5.000 euro per stuk, worden in augustus geleverd. “Goedkoop zijn ze niet, daarom testen we ook met een proefproject”, zegt Meremans. “Als ze succesvol blijken, kunnen er ook op andere locaties in de stad nog bij komen. Leuk is dat we deze vuilnisbakken ook geluid kunnen laten maken als mensen er iets in deponeren. We overwegen om hiervoor de intro van het Ros Beiaardlied te kiezen. Als beloning voor wie iets in de vuilbak gooit, kan dat toch tellen. En is de vuilnisbak toch vol, dan blijft één regel gelden: afval gooi je niet op de grond, maar neem je mee tot het elders in de vuilnisbak kan.”