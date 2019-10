Stad zet “Duurzame Helden” in de kijker Nele Dooms

01 oktober 2019

16u42 0 Dendermonde Elly Van Praagh, Graziella de Ros, Nora Lorré en Walter De Ridder. Die zijn uitgeroepen tot “Duurzame Helden” van Dendermonde. Ze werden in Buurthuis Wastyne in de bloemetjes gezet, omdat ze elk op hun eigen manier hun steentje bijdragen om van de aarde een meer duurzame plaats te maken.

Samen met tientallen andere Vlaamse steden viert ook Dendermonde de vierde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Dat bevat doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. “Duurzame Helden helpen daar aan mee”, zegt schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V). “Ook Dendermonde telt inwoners die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving. Zij zijn onze lokale gezichten die de doelstellingen van de Agenda 2030 vertegenwoordigen.”

Elly Van Praagh is één van hen. Zij let bewust op haar eigen impact door haar eigen wagen te delen met anderen en zich zo veel mogelijk met de fiets te verplaatsen. “Ik ga ook zoveel mogelijk voor lokaal en eerlijk en probeert anderen daartoe te stimuleren”, zegt Elly, die werkt voor Studio Globo, een ngo voor ontwikkelingssamenwerking. “De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn de voornaamste pijlers”, klinkt het.

Ook Graziella De Ros mag zich “duurzame held” noemen. Zij zet zich in als vrijwilliger bij Welzijnsschakel, om mensen die het minder hebben te helpen. “Ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt en mensen die uit de boot vallen een hand reiken is mijn persoonlijk doel”, zegt ze. Graziella is ook actief voor het klimaat en gaat voor een gezonde, groene omgeving.

Nora Lorré is dan weer een duurzame duizendpoot die afvalarm probeert te leven en haar ecologische voetafdruk zo laag mogelijk probeert te houden. Ze is de drijvende kracht achter De Buurderij in Dendermonde en heeft haar eigen zero waste winkel Tarra Verpakkingsvrij.

Tot slot is er ook Walter De Ridder, vrijwilliger bij de Wereldwinkel en bij de FairTradeGemeenteTrekkersgroep die van Dendermonde. “Boeren in het zuiden moeten een eerlijk loon krijgen, zodat ze een waardig bestaan kunnen uitbouwen mét zorg voor milieu en natuur”, zegt hij. “Zo kunnen ook onze kinderen en kleinkinderen nog lang van deze planeet genieten. Ook eerlijke handel en consumptie zijn belangrijk”.

