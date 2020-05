Stad zal ANPR-camera’s inzetten om sluipverkeer uit Zijpestraat te houden Nele Dooms

27 mei 2020

18u09 0 Oudegem Het Dendermondse stadsbestuur zal op regelmatige basis ANPR-camera’s inzetten tegen het sluipverkeer in de Zijpestraat in Oudegem. Dat vernam oppositieraadslid Tom Bogman (sp.a) van de stad nadat hij het probleem aankaartte.

De Zijpestraat is een veelgebruikte wandel- en fietsverbinding tussen Oudegem en Mespelare. Toch gebruiken ook veel chauffeurs de route als sluipweg. Omdat die de veiligheid niet ten goede komt, kaartte gemeenteraadslid Tom Bogman, zelf Oudegemnaar, het probleem aan bij het stadsbestuur. “Door het sluipverkeer aan te pakken, verhoogt de veiligheid voor fietsers en wandelaars in de Zijpestraat. Bovendien worden de dorpskern van Mespelare en de Zijpestraat dan ontlast van onnodig verkeer”, zegt hij.

Bogman pleitte voor de plaatsing van een tractorsluis. Maar dat ziet het stadsbestuur niet zitten. “Zowel de invoering van een tractorsluis als plaatsing van een slagboom werden in het verleden al onderzocht, maar bleken allebei geen optimale oplossingen”, klinkt het daar. “Bij een tractorsluis is er geen ruimte waar auto’s zich kunnen keren en de sluis zou ook een gevaar kunnen zijn bij wielerwedstrijden die er passeren. Een slagboom versmalt dan weer te veel de weg voor fietsers. In combinatie met de helling in dit deel van de straat kan dat gevaarlijke situaties opleveren.”

De stad ziet wel een oplossing in controles met ANPR-camera. Die kunnen op regelmatige tijdstippen ingezet worden om het bestaande verkeersverbod te controleren en te handhaven. De camera’s zijn besteld. Eens die geleverd, zal er een lijst opgemaakt worden met voertuigen die wel toegang mogen krijgen tot de straat, zodat die niet gepakt worden door de camera’s. “Laat ons hopen dat met dit initiatief het probleem van de sluipverkeer van de baan zal zijn”, zegt Bogman.