Stad wint drie prijzen van de Groene Lente Nele Dooms

20 december 2019

Dendermonde valt in de prijzen met de wedstrijd ‘De Groene Lente’. Dat is een wedstrijd die een overzicht geeft van de toonaangevende groenprojecten in Vlaanderen, die inspiratie kunnen zijn voor andere lokale besturen. Dendermonde sleepte liefste drie prijzen in de wacht. Zo werd de herinrichting van het pleintje in de Franz Courtensstraat de tweede laureaat in de categorie ‘groen bij een gebouw’. De stad nam ook voor de eerste keer deel als bijenvriendelijke gemeente en werd meteen beloond met een bijensymbool voor haar werk rond extensief maaien van graszones en het plaatsen van bijenhotels op strategische plaatsen. Als kers op de taart werden ook twee bloemensymbolen gewonnen als beloning voor de bebloeming van de stad en de deelgemeenten. “Al deze prijzen zijn een mooie erkenning van het werk dat wordt verricht om van Dendermonde een groene stad te maken”, zegt schepen van Klimaat Leen Dierick (CD&V). “Ook de komende jaren wordt er verder ingezet op meer en kwalitatiever groen, zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten.”