Stad wil fairtradegemeente worden Nele Dooms

08 oktober 2019

16u58 2 Dendermonde Dendermonde wil officieel de titel van ‘Fairtradegemeente’ in de wacht slepen. Met deze titel geeft de stad aan dat het eerlijke handel en duurzame, lokale productie en consumptie een warm hart toedraagt en daar ook effectief werk van willen maken.

“In samenwerking met vrijwilligers, bedrijven, landbouwers en lokale producenten, scholen, horeca en verenigingen moeten we hiervoor zes criteria behalen die inspelen op de vraag naar en het aanbod aan eerlijke en lokale, duurzame producten”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “Met fairtrade wordt veelal de commerciële handel met boeren en arbeiders uit ontwikkelingslanden bedoeld, die dan correct behandeld en betaald worden. Ook lokaal gaan fairtradegemeenten een stapje verder door duurzaam consumeren te promoten. Dat is bewust kiezen voor seizoensgebonden producten, biologische producten, lokaal geproduceerde producten, om zo de CO2-uitstoot door vervoer, productie en verpakking zo klein mogelijk te houden. Met de fiets bij de boer om de hoek eitjes, aardappelen of melk halen, is dus zeker ook duurzaam en fair consumeren.”

Om fairtrade in de kijker te zetten, nodigt de stad op 20 oktober iedereen uit in Zaal Belgica Bis. Vanaf 11 uur staan daar handelaars, verenigingen en horecazaken die fairtrade in hun aanbod hebben in de schijnwerpers.