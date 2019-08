Stad wil duurzame inwoners in de bloemetjes zetten Nele Dooms

02 augustus 2019

15u56 2 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde wil haar ‘duurzame inwoners’ in de bloemetjes zetten, en is daarom op zoek naar ‘duurzame helden’.

Aanleiding is de deelname van Dendermonde aan de Week van de Duurzame Gemeente van 18 tot 25 september. Hiermee wil de stad duidelijk aangeven dat ze de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die van de aarde een betere plaats wil maken tegen 2030, actief willen opnemen in het beleid. Graag maakt ze van de gelegenheid gebruik om de duurzame inwoners eens in de kijker te zetten. ‘Duurzame helden’ kunnen een passie hebben voor armoede, gezondheid, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid,... Het is naar hen dat de stad op zoek is, of naar mensen die zo iemand kennen in het dagelijks leven. “Beter is nog inwoners die zin hebben om anderen rond duurzaamheid te inspireren”, klinkt het. “Nog beter is het om met die passie aan de slag te gaan en zo de wereld een beetje aangenamer, eerlijker, gezonder, positiever, veiliger, rechtvaardiger en properder te maken.”

Kandidaten kunnen zich tot 18 augustus inschrijven via duurzaamheid@dendermonde.be. Via dit mailadres kunnen inwoners ook ‘helden’ nomineren. Dan is een korte uitleg nodig waarom die held een verrassing verdient.