Stad voert subsidie voor herbruikbare luiers in Nele Dooms

24 april 2020

14u58 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde voert een subsidie in voor herbruikbare luiers. De gemeenteraad keurde zopas het subsidiereglement goed.

Jonge ouders die kiezen voor herbruikbare luiers, kunnen voortaan de helft van de aankoopkosten terugkrijgen van de stad. Het maximum subsidiebedrag bedraagt 150 euro per kind.

“Luiers zorgen jaarlijks voor een grote hoeveelheid afval”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Aan gemiddeld 5 luiers per dag, zo’n 150 per maand, is dat maandelijks een kleine 22 kilo aan restafval. Dat is te vermijden door voor wasbare luiers te kiezen. De impact op het leefmilieu daarvan is veel kleiner.”

Met de nieuwe subsidie wil de stad het gebruik van herbruikbare luiers stimuleren. Het voorstel werd eerder gelanceerd door oppositieraadslid Tineke Wauters (sp.a). Die drong er tijdens de gemeenteraad nog op aan om voor gezinnen met een beperkt inkomen een nog hogere premie te voorzien of te werken via een tussenkomst van het OCMW. Dat voorstel wordt nog bekeken.

De subsidie voor herbruikbare luiers aanvragen, kan via de stadswebsite. Later zal een aanvraagformulier ook te verkrijgen zijn bij Huis van het Kind De Kroon en de dienst Milieu en Platteland in het Administratief Centrum.