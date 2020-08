Stad verwelkomt Wereldbeker weldrijden: “Toestemming verlenen is enige wat van ons verwacht werd voor een topevent in ruil” Nele Dooms

13 augustus 2020

13u53 2 Grembergen/Dendermonde Niet langer Wachtebeke, maar wel Dendermonde zal in december dit jaar de Wereldbeker veldrijden verwelkomen. Organisator Jurgen Mettepenningen zorgt daarmee voor een sportief topevenement in de Ros Beiaardstad. “En in ruil wordt van de stad alleen maar een toelating voor het gebeuren verwacht”, zegt een enthousiaste schepen van Stadspromotie Dieter Mannaert (CD&V). “Als dat niet mooi meegenomen is.”

Normaal gezien werd de vijfde manche van de UCI Wereldbeker Cyclocross gereden in het provinciale domein Puyenbroek in Wachtebeke. Maar omdat organisator Jurgen Mettepenningen plots bij een volgende editie huurgeld voor het domein zou moeten betalen, bedankte hij en ging op zoek naar een alternatief. Dat is Dendermonde geworden. Op 6 december om precies te zijn zal de wereldbekerwedstrijd er gereden worden. Mettepenningen liet daarvoor zijn oog vallen op een gebied van maar liefst 75.000 vierkante meter tussen Hamsesteenweg, Oude Molenstraat en N41 in Grembergen, dat alle mogelijkheden biedt voor een attractief, overzichtelijk en gevarieerd parcours. Details daarover worden later uitgewerkt. Wat vast staat is dat het de enige wereldbeker is die in Oost-Vlaanderen zal plaatsvinden. Er zijn wedstrijden voor de elite mannen, elite vrouwen, U23 en voor de junioren.

Troef

Lokale organisator Jurgen Mettepenningen, die samen met Flanders Classics en de Internationale Wielerunie UCI als overkoepelende federatie, besliste de wedstrijd naar een nieuwe locatie over te hevelen, is enthousiast. “Ik speelde al langer met het idee om op deze Dendermondse locatie een veldrit te organiseren”, zegt hij. “Na de beslissing van deputatie en directie van domein Puyenbroek om dit niet langer gratis ter beschikking te stellen ter promotie van de wielersport, kwamen de plannen voor Dendermonde in een stroomversnelling. Een provinciaal domein afhuren vanaf het begin van de opbouw van het parcours tot en met het einde van de afbraak ervan, is simpelweg onbetaalbaar. Ik ben Dendermonde dan ook heel dankbaar dat ik het gebied in Grembergen mag gebruiken.”

Een deal daarover met burgemeester Piet Buyse (CD&V), schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V) en schepen van Stadspromotie Dieter Mannaert (CD&V) daarover was snel, en met het nodige enthousiasme, beklonken. “We moesten niet twijfelen”, zegt Cleemput. “Deze veldrit is een geweldige troef voor de stad en een unieke kans om de sterktes van Dendermonde als sportstad aan de buitenwereld te tonen. In verschillende landen zal het live uitgezonden worden op de televisie. Het is voor het eerst dat wij een internationaal wielerevenement verwelkomen. Als sportschepen ben ik fier dat dit fantastisch sportgebeuren, waar nu al naar uitgekeken wordt, naar Dendermonde komt.”

Positief op de kaart

Schepen Mannaert benadrukt dat de organisatie van deze wereldbeker de stad geen enkele euro kost. “De enige vraag die de organisator naar de stad toe had, was toelating om dit event te mogen organiseren in Grembergen”, zegt hij. “Die hebben we met plezier gegeven, zonder dat hier vanuit onze kant iets financieel tegenover staat. Alleen ondersteuning van de politie voor de veiligheid wordt door ons voorzien. Al de rest is in handen en op kosten van de organisator. In ruil krijgen we een topdag vol plezier en kunnen we Dendermonde positief op de kaart zetten. We kijken er nu al naar uit.”

Ook Flanders Classics is tevreden. “De huidige omstandigheden zetten ons ertoe aan om constructief te zijn en oplossingen te zoeken”, zegt CEO Tomas Van Den Spiegel. “Jurgen Mettepenningen is er op korte tijd in geslaagd een nieuwe locatie te vinden en daar zijn wij uiteraard bijzonder tevreden mee. Ook wij willen van onze kant de stad Dendermonde bedanken voor zijn positieve houding.”

Mettepenningen gelooft in het welslagen van het sportief evenement. “Een enorme troef is dat deze regio bijzonder wielerminded is”, zegt hij. “Het spektakel is gegarandeerd en het publiek wordt hier ongetwijfeld de grote winnaar mee. Tenminste als Covid-19 zich in december wat gedeisd houdt.”