Stad versterkt maatregelen tegen coronavirus: stadsgebouwen gesloten voor publiek Nele Dooms

13 maart 2020

18u14 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur versterkt haar maatregelen tegen het coronavirus. Daarom worden stadsgebouwen gesloten voor het publiek. “Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij mensen samenkomen”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V).

De stadsgebouwen die gesloten worden voor het publiek zijn Cultuurcentrum Belgica, alle Stedelijke Musea, de bibliotheek, het stadhuis met Belfort en Lakenhalle, het Historisch Documentatiecentrum en alle stadslokalen voor verhuur aan externen. Ook de sporthallen en het zwembad Olympos sluiten de deuren, net als de lokale dienstencentra, de leerwerkplaatsen, assistentiewoningen, sociaal restaurant TVORK en de stedelijke academies.

Beperkte dienstverlening

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar leveren wel beperkte dienstverlening. “Daarom vragen we om niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit te stellen”, zegt Buyse. “Inwoners moeten zoveel mogelijk gebruik maken van onze online dienstverlening via de stadswebsite. Vragen stellen kan via mail of telefoon. Er wordt wel een beperkte permanentie voorzien in de stadswinkel, het Sociaal Huis en het politiekantoor.”

Videochat

In de rusthuizen geldt een bezoekersverbod. De bezoekersingang blijft daardoor permanent gesloten. De toegang is enkel mogelijk voor geregistreerde vrijwilligers en mantelzorgers die instaan voor essentiële zorgtaken. De stad onderzoekt momenteel nog de mogelijkheid om de bewoners in de woonzorgcentra via videochat in contact te brengen met hun familieleden.

Bij de thuiszorgdiensten gaat enkel de noodzakelijke werking door. In overleg met de zorgvragers worden daarbij de nodige prioriteiten gelegd. De boodschappendienst en de maaltijdbedelingen aan huis worden versterkt. Huwelijken kunnen plaatsvinden in het stadhuis, maar zonder receptie. Vieringen van jubilea worden uitgesteld.