Stad versoepelt mondmaskerplicht in winkelstraten Nele Dooms

06 september 2020

13u26 10 Dendermonde Op zondagen en ‘s avonds is het niet meer verplicht om een mondmasker te dragen in de winkelstraten van Dendermonde. De versoepeling is zopas beslist door het stadsbestuur.

Het Dendermondse stadsbestuur voerde eind juli strengere regels voor het dragen van mondmaskers in. Die waren vanaf dan niet alleen verplicht in openbare gebouwen, maar ook in de winkelstraten. De zone waar mondmaskers dragen verplicht werd, bestaat uit Oude Vest, Brusselsestraat, Heldenplein, Vlasmarkt en Oude Vismijn.

De regel wordt nu enigszins versoepeld. Zo is een mondmasker in deze straten voortaan niet meer verplicht op zondag en ‘s avonds. Een mondmasker dragen blijft wel verplicht van maandag tot en met zaterdag, telkens van 7 tot 19 uur. Fietsers en automobilisten moeten geen mondmasker dragen. Eten, drinken en roken mag ​zonder mondmasker, als je stil staat.