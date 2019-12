Stad verlengt werking voor kwetsbare jongeren al zeker tot 2025 Nele Dooms

04 december 2019

13u41 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde verlengt haar samenwerkingsovereenkomst met “Uit de Marge”. Dat is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De samenwerking is, met goedkeuring van de gemeenteraad, verlengd tot 2025.

Hierdoor kunnen twee jeugdwerkers in de stad actief blijven. Zij gaan op zoek naar kinderen en jongeren in een kwetsbare wijken van de stad. Dat zijn het Hof ten Rode, Serbos, Keur, Donkstraat-Vlotgras en Sint-Jorisgilde. “Deze jeugdwerkers zijn er om problemen te signaleren, te bemiddelen bij eventuele conflicten op het terrein en het stadsbestuur te adviseren”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Ze creëren ook een specifiek vrijetijdsaanbod op maat van deze kinderen.”

Zo is er in de Boonwijk een kinderwerking met een laagdrempelig spelaanbod. Gemiddeld 15 jongeren sleutelen al eens in het fietsatelier in de Boonwijk aan hun fietsen. En de bunkerwerking daar kan telkens rekenen op aanwezigheid van zo’n 20 tieners. “Uit de Marge” organiseert daarnaast een eenmalige activiteiten, zoals een pannenkoekenbak, krokuszwemmen, een voetbaltornooi, Halloween, enzovoort. En in de paas- en zomervakantie trekken monitoren er met een bakfiets op uit voor de mobiele speelpleinwerking Vollen Bak. Zo vonden de voorbije zomer op de speelpleinen in de betrokken wijken zo’n twintig speelnamiddagen plaats, met in totaal meer dan 500 aanwezige kinderen.