Stad verdeelt gratis anti-verdwaalbandjes Nele Dooms

11 juli 2019

12u51 4 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur stelt tijdens de zomermaanden gratis naambandjes voor kinderen ter beschikking. Deze bandjes moeten ervoor zorgen dat verdwaalde kinderen snel terug herenigd worden met hun ouders. Ze zijn gepersonaliseerd met Kleine Moes, één van de mascottes van de Dendermondse Tettergazet.

Gemeenteraadslid Els De Wael (CD&V) tipte het idee voor anti-verdwaalbandjes. Schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V) ging ermee aan de slag. “Zo’n bandjes hebben immers zeker hun nut”, zegt Cleemput. “In de zomervakantie maken heel wat gezinnen uitstappen. Voortaan kunnen ze via onze stad een naambandje met hun telefoonnumer op aan hun kinderen aandoen. Dit kan echt voor tijdverschil zorgen als een kindje verdwaalt en weer snel herenigd met de ouders moet worden.”

De bandjes zijn waterafstotend, kunnen niet gescheurd worden en het is ook mogelijk om ze terug uit te doen zonder te beschadigen. Daardoor kunnen ze langer gebruikt worden. Elke begeleider, of het nu ouders, grootouders of monitoren zijn, kan gratis polsbandjes afhalen in verschillende verdeelpunten van de stad. Ze zijn verkrijgbaar bij Toerisme Dendermonde, de Jeugddienst, het Huis van het Kind De Kroon en bij aankoop van een Kids-ID.