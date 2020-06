Stad trekt kaart van kleinschaligheid: “Zomer wordt coronaproof maar toch met tal van activiteiten” Nele Dooms

08 juni 2020

15u12 0 Dendermonde Een zomer die coronaproof is en waarin toch tal van activiteiten plaatsvinden? Daar gaat het stadsbestuur van Dendermonde voor. “We trekken deze zomer de kaart van de kleinschaligheid”, klinkt het. “Daarvoor hebben we een gevarieerd zomerprogramma om veilig te genieten in kleine groepjes.”

Door het federale verbod op massa-evenementen leek het alsof de volledige zomer in duigen zou vallen: grote evenementen zijn immers allemaal geschrapt en dus lag een zomer in quarantaine op de loer. “Toch willen we voor een alternatief zorgen”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V). “Al is het een serieuze uitdaging om een zomerprogramma samen te stellen op maat van Dendermonde dat bovendien ook coronaproof is.”

Vlieg

Toch wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een mix van gezinsactiviteiten. Dat omvat onder andere gezinszoektochten, openluchtcinema en radio Rosse Buurten. Het vertrouwde “Vlieg”, waarbij gezinnen met kinderen in eigen stad op schattenjacht kunnen met tal van opdrachten, biedt leukste uitstappen en straffe activiteiten. “Dit jaar heeft Vlieg zelfs nog meer in petto dan de afgelopen zomers”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Zo zijn er bijvoorbeeld digitale groepsspelen.”

Ros Beiaard

Ondertussen zal ook de expo “Ros Beiaard, een wonderlijk paard vertelt” nog een hele zomer te bezoeken zijn. Dat was niet mogelijk tijdens de lockdown, maar sinds kort weer wel mits reservatie. “Verenigingen, kunstenaars en inwoners van Dendermonde die creatief aan de slag gingen rond het Ros Beiaard krijgen er een forum”, zegt schepen van cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Gaandeweg kunnen bezoekers ontdekken hoe het allemaal precies zit met het Ros Beiaard, dat elke tien jaar zijn opwachting maakt in Dendermonde en dan voor groot feest zorgt, en leren ze bij over de Vier Heemkinderen, het ontstaan van de traditie, de historiek van de stoet en bijhorende folklore en hoe de stoet wordt opgebouwd.”

Muziek

Liefhebbers van Europese film kunnen Dendermonde en Europa verkennen met een rondreizende openluchtcinema. Wie sportief is, kan op tocht met de Ros Beiaardwandelroute of kan één van de vele andere wandelingen of fietsroutes die de stad rijk is uitproberen. “De gloednieuwe Belpop Bonanzafietsroute laat geïnteresseerden de Dendermondse muzikale geschiedenis ontdekken aan de hand van audio en video”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Wie wil genieten van zomerse sfeer en muziek kan terecht in de vertrouwde Zomerbar van City Sounds vzw in de tuin van Cultuurcentrum Belgica. Ook orgel- en beiaardconcerten zorgen deze zomer voor muzikale verstrooiing.”

Alle details over de zomeractiviteiten zijn vanaf 22 juni terug te vinden op www.dendermonde.be.