Stad trekt inspraak voor sportbeleid open Nele Dooms

26 juni 2019

16u35 0 Dendermonde De sportraad van Dendermonde zal voortaan een nog breder inspraakorgaan zijn. Er komt, naast de algemene vergadering en de kernraad, een derde pijler bij. Dat heeft de Dendermondse gemeenteraad goedgekeurd. Het gaat om de SportBOM of Sport- en BeweegOverlegMoment. Dat moet een extra mogelijkheid creëren om te praten, te discussiëren en te debatteren rond sport en bewegen.

De SportBOM zal één à twee keer per jaar georganiseerd worden voor iedereen die het wil hebben over sport en bewegen. Alle geïnteresseerden zijn dan welkom om mee te denken en input te geven. Met die suggesties kan de kernraad van de sportraad nadien aan de slag om adviezen aan het schepencollege te maken.

“Zo zullen de inwoners van Dendermonde nog meer betrokken worden bij het Dendermondse sportbeleid”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “Er moeten zoveel mogelijk Dendermondenaren rond de tafel die meedenken over sport en beweging, ook buiten het verband van georganiseerde sportclubs. We bekijken sport in de ruimste zin van het woord: bewegen, ontspannen, gezond leven, revalidatie en mensen ontmoeten. Voor de SportBOM zijn individuele sporters, clubs, gezondheidswerkers, fitnesscentra, leerkrachten lichamelijke opvoeding enzovoort welkom. Bij elke bijeenkomst zal een bepaald onderwerp onder de loep genomen worden, zoals sporten in de natuur, sport bij kinderen, senioren, kansarme gezinnen en mindervaliden.”